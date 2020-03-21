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日職／王柏融扛4棒選保送 吳念庭替補2支0

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
「大王」王柏融擔任先發第4棒、左外野手，2次打擊機會選到一次四壞球保送，沒有敲安打 截圖自推特
「大王」王柏融擔任先發第4棒、左外野手，2次打擊機會選到一次四壞球保送，沒有敲安打 截圖自推特

日職火腿隊今天在增辦的練習賽續戰西武隊，「大王」王柏融擔任先發第4棒、左外野手，2次打擊機會選到一次四壞球保送，沒有敲安打；吳念庭則是連兩天替補出賽，單場2支0，連兩戰沒安打，終場由火腿隊以7：4勝出。

日職新球季因新冠肺炎疫情延後開打，延賽期間增加74場練習賽。火腿隊連續兩天對戰西武隊，王柏融都先發上陣，但兩戰各只獲2打席就退場。

昨天王柏融單場2支1，在滿壘的打擊機會被換代打退場；今天面對松本航，首打席擊出二壘方向飛球被接殺，4局上第2打席則選到四壞球保送，火腿隊接著就換上杉谷拳士上場代跑，王柏融退場休息。

王柏融替球隊製造得分機會，退場後火腿隊渡邉諒再選到四壞球保送上壘，接著洋砲畢亞努耶瓦（Christian Villanueva）轟出3分全壘打奠定勝基，之後上場的打者靠連續安打追加分數，火腿隊單局進帳4分，7局上再添3分拉開差距。

至於同場出賽的西武隊吳念庭，昨天代跑上場，唯一打擊機會擊出二壘方向滾地球出爐。今天則是在5局上替補上場守游擊，6局下獲得首次打擊機會，敲出游擊方向滾地球出局，9局下再上場則敲右外野飛球出局。

火腿 王柏融 西武

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