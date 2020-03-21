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韓職／NC恐龍球員檢驗為陰性 二軍恢復訓練

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
韓職NC恐龍隊二軍一名有症狀的球員篩檢結果為陰性，全隊鬆了一口氣，也在今天恢復練球。 聯合報系資料照
韓職NC恐龍隊二軍一名有症狀的球員篩檢結果為陰性，全隊鬆了一口氣，也在今天恢復練球。 聯合報系資料照

韓職NC恐龍隊二軍因有選手出現疑似感染新冠肺炎的症狀，昨天二軍暫停練習，好在篩檢結果出爐後，該名選手被檢驗為陰性，目前持續接受隔離觀察，球隊則在今天恢復訓練。

根據南韓媒體報導，恐龍隊二軍前天練球結束後，有一名選手出現發燒、咳嗽及喉嚨痛的症狀，隨即到附近的醫療單位進行新冠肺炎篩檢，球隊也立即向韓職聯盟回報此狀況。

在檢疫結果還未出爐之前，英雄隊二軍昨天暫停練球，除了該名選手外，另兩名與他有近距離接觸的隊友也被安排接受隔離。至於一軍因和二軍分在不同球場訓練，彼此沒有接觸，一軍訓練一切照常。

今天該名二軍選手篩檢結果確認為陰性，恐龍隊二軍恢復正常練球，但保險起見，出現症狀的選手繼續自主隔離，待症狀緩解後再投入球隊訓練。

NC恐龍

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