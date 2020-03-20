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棒球／台中成棒隊春季聯賽初亮相 張泰山擔任副領隊

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
張泰山（左）協助台中成棒隊重組，春季聯賽將擔任副領隊。圖／台中城市社會甲組棒球隊籌備處提供
張泰山（左）協助台中成棒隊重組，春季聯賽將擔任副領隊。圖／台中城市社會甲組棒球隊籌備處提供

109年全國成棒甲組春季聯賽23日起開打，台中成棒隊以新軍身分首度亮相，協助球隊重整的台中市府顧問、味全龍隊教練張泰山，將在本次聯賽擔任副領隊。

「台中台壽保成棒隊」去年因中市議會要求調查基金會財務狀況，預算遭到凍結，球隊暫緩運作，今年2月13日舉行籌備處，重組球隊。

球隊趕在2月11日向中華棒球協會提出新球隊申請，並在15日舉行測試會，60位球員報名、錄取23人，幾乎都是「台壽保成棒隊」原班人馬。

新球隊隊名為「台中成棒隊」，台壽保雖繼續贊助球隊，但因故暫不掛名，球隊由前興農牛隊球員張家浩領軍，教練團為鄭達鴻、陽建福、曾華偉等牛隊老班底，另有富邦悍將隊前球員楊承駿。

春季聯賽事是台中成棒隊參加的首項正式比賽，張泰山雖掛名副領隊，但不會隨隊出征，他說：「仍以味全龍隊為主，球隊回到西部比賽後，若有空檔會去觀戰，不會和現在工作衝突。」

今年春季聯賽有33隊參加，比去年少3隊，綺麗珊瑚隊過去分為兩隊參賽，今年僅保留台東綺麗珊瑚隊，大學隊則少了環球科大、康寧大學。

今年春季聯賽預賽分為3組，社會隊都在同組，先在23日開打，大學隊在4月4日才開始比賽；預賽預定5月14日結束，複賽5月18日開打。

社會隊預賽先在花蓮縣立棒球場、平和國中棒球場舉行，台中成棒隊23日上午9點於平和國中首戰台灣電力隊。

春季聯賽 棒球 味全龍

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