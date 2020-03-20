中職二軍／羅暐捷滿貫姚雨翔雙響砲 獅隊轟悍將

中華職棒二軍賽事今天在台南棒球場舉行，由富邦悍將交手統一獅，獅隊靠著羅暐捷轟出滿貫砲，以及姚雨翔雙響砲演出，終場以15比4擊退悍將。

獅隊1局下靠著羅暐捷轟出滿貫全壘打，攻下分數；3局下獅隊利用楊家維的安打、2次保送、1次觸身球、失誤，再得3分；4局下楊家維敲安打後盜上二壘，林勝傑補上1打點安打，隨後姚雨翔轟出2分砲，獅隊取得10比2領先。

5局下李丞齡轟出2分砲，獅隊再添分；6局下姚雨翔敲陽春全壘打後，羅暐捷擊出三壘安打，柯育民再補上二壘安打，帶有1分打點；8局下獅隊得1分，終場就以15比4擊退悍將二軍。

悍將則是在2局上靠著于森旭敲2分全壘打添分，8局上于森旭、姚冠瑋、楊晉豪接連敲安打，再攻下2分。

此戰獅隊第5棒羅暐捷3打數敲出2支安打，包含一發滿貫砲，包辦4分打點、跑回3分，他是去年選秀獅隊第2指名，也是去年U18中華隊奪冠的功臣之一；打第4棒的姚雨翔也有雙響砲演出，包辦3分打點，表現亮眼。