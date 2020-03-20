中職二軍／姚雨翔雙響砲 獅隊3新秀揮4轟打悍將

統一獅隊二軍今天對上富邦悍將隊二軍，小獅群上演全壘打煙火秀，全場揮出4轟，包括姚雨翔單場雙響砲，終場以15：4擊敗悍將隊二軍，今年二軍例行賽首勝到手；悍將隊則吞2連敗。

悍將隊陳冠傑今天首度在二軍先發，但一上場連投3次保送就退場，獅隊把握滿壘機會，擔任第5棒的19歲新秀捕手羅暐捷面對彭璿紘，轟出一發滿貫全壘打，二軍連兩場開轟，助獅隊取得4：0領先。

獅隊前3局打完拉開7：2領先，4局下第4棒姚雨翔從張竣龍手中揮出3分全壘打。第5局換同為20歲的李丞齡棒打陳明軒，敲出2分全壘打。姚雨翔6局下面對吳世豪再補一發陽春彈，個人連兩打席開轟，獅隊則是連3局有全壘打。

獅隊全場共掃出13支安打，包括4轟，全場還獲得悍將隊奉送的9次四壞球保送，另吞下11次三振。

此戰獅隊3名開轟打者僅姚雨翔有一軍出賽紀錄，前年選秀第7輪加盟獅隊，去年在一軍出賽7場，21打數有5支安打；李丞齡同年選秀第4輪獲青睞，還未在一軍亮相；羅暐傑則是去年U18世青賽中華隊國手，去年選秀被獅隊以第2指名選進。

悍將隊二軍例行賽前2戰都以輸球收場，今天共動用7名投手，僅新秀李建勳後援1局無失分。陳冠傑投不滿1局失3分，彭璿紘投2.1局失4分（2分責失），張竣龍中繼1.2局失3分，陳明軒、吳世豪各失2分，林晨樺第9局登板也失1分。