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棒球／三級國家隊選拔賽熱季 全數不開放球迷進場

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
三級棒球國家隊選拔賽熱季即將來臨，棒協決定所有比賽皆不開放球迷進場。 聯合報系資料照
三級棒球國家隊選拔賽熱季即將來臨，棒協決定所有比賽皆不開放球迷進場。 聯合報系資料照

三級棒球國家隊選拔賽熱季即將來臨，比賽雖未受新冠肺炎影響取消或延期，但所有比賽皆不開放球迷進場，中華棒球協會也備妥防疫球場作業流程，嚴密掌握工作人員、參賽選手、教練的身體狀況。

今年三級國家隊選拔賽自4月起陸續登場，TOTO盃全國少棒賽在4月9日率先開打，比賽地點在台南亞太棒球村、小北球場，預定選出參加小馬聯盟的中華代表隊。

在TOTO盃之後，謝國城、華南金控盃少棒賽相繼在5月22日、6月6日舉行，各選出參加LLB、U12亞洲少棒賽的國手。

青少棒先登場的是謝國城盃，預定4月19到26日進行，接著是5月13日開打的全國青少棒賽、6月11日開打的華南金控盃青少棒賽，依序代表中華隊參加LLB、小馬聯盟、U15世界青少棒賽。

王貞治青棒賽、玉山盃青棒賽各於5月4日、5月18日開打，分別選出小馬聯盟、U18亞洲青棒賽中華隊成員。

考量目前新冠肺炎疫情持續擴散，為確保參賽者健康安全，棒協表示，這些全國性賽事將閉門賽事舉行，不開放觀眾入場。

已報名參賽選手，如有配合國家防疫政令實施居家隔離、防疫隔離或自主健康管理期間，不得參賽，大會工作人員也是相同標準。

TOTO盃少棒 棒協

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