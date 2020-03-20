韓職／NC恐龍球員發燒、咳嗽 二軍暫停練球

新冠肺炎疫情在全球爆發，各處人心惶惶，美職已有小聯盟球員確診，韓職今又有NC恐龍隊二軍選手出現疑似症狀，全隊今天暫停練習，且讓與他有近距離接觸的球員進行隔離，並將狀況回報給韓職聯盟。

韓職日前已取消官辦熱身賽，新球季也延後開幕，各隊回主場持續備戰。今天NC恐龍指出，昨天二軍在馬山球場練球結束後，有球員發燒且喉嚨痛，出現疑似染疫的症狀，隨即赴附近的醫療場所進行篩檢。

NC恐龍二軍今天暫停練球，選手各自待在家，與出現症狀選手有近距離接觸的隊友則進行隔離。球隊將等篩檢結果出爐後再決定是否恢復訓練。

至於恐龍一軍因使用昌原球場進行訓練，目前一切行程照常，球隊指出，有疑似症狀的二軍選手沒有到過昌原球場，一、二軍選手也沒也接觸，會繼續追蹤所有選手的健康狀況。