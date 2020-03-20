日職／拒大聯盟旅日大物首秀 放送火球獲美媒關注

拒絕大聯盟選秀會的大物投手史都華（Carter Stewart），選擇旅日加盟軟銀，今日熱身賽對羅德初登板，主投5局掉1分，球速最快達154公里。

史都華曾在2018年於大聯盟選秀第一輪被相中，但因健康因素沒加盟，去年直接跳過選秀，與軟銀簽下6年總值700萬美元合約，去年例行賽未上一軍，今先發初登板戰羅德，首局就放送火球，狂飆154公里，但控球不穩一度投出3次保送形成滿壘危機，卻又狂賞2K獨自化解窘境。

史都華前3局沒有被敲任何安打，直到4局上才被萊德（Brandon Laird）敲出陽春砲。合計先發5局，被敲3安，共飆5次三振，但也狂丟5次保送，好壞球落差大，被日本球評笑稱是「一名很有趣的投手」。

身為大物投手卻旅外，史都華自然受到家鄉媒體關注，美媒MLB Trade Rumors就強調「若史都華在日職賺的比較多，可能會使其他年輕球員群起效尤，也讓大聯盟有機會審視年輕球員的年薪問題」。