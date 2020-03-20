日職／王柏融對西武2支1 陽岱鋼21日回一軍

日職例行賽因新冠肺炎疫情延後開打，因此12球團自今天起再增加74場練習賽，火腿隊首戰對上西武隊，「大王」王柏融擔任先發第5棒，指定打擊，2打數有1支安打。

火腿在增加的練習賽先對上西武，王柏融先發上陣，首打席面對浜屋將太遭到三振，第4局率先上場則掃出一支中外野方向的安打。

火隊前4局打完以1：3落後，5局上靠保送、安打和觸身球攻占滿壘，大好機會輪到王柏融打擊，但火腿換上清宮幸太郎上場代打，王柏融退場休息，而清宮也沒能替球隊建功，擊出滾地球出局。

至於巨人隊陽岱鋼在官辦熱身賽期間被下放二軍，但近期在二軍展現火燙打擊手感，連3場有安打，其中還有一發3分砲，巨人也決定在明天將他升回一軍，讓總教練原辰德觀察表現。巨人明天練習賽將對上橫濱隊。