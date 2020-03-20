棒球／棒協取消各級中華隊移訓 不打哈連盃

新冠肺炎疫情升溫，國內外體育賽事大受影響，接下來三級棒球國際賽是否會如期舉行，還要等待近一步消息，但中華棒協已決定今年取消各級中華隊的移地訓練。

兩年一度的U23世界盃預定10月2日至11日在墨西哥舉行，依照過往的安排，中華棒協將先安排成棒培訓隊赴日本移地訓練、前往美國與NCAA大學明星隊進行交流賽，並赴荷蘭參與哈連盃棒球邀請賽。

然而全球疫情大爆發，雖然賽事是否照常舉辦還未定，棒協已決定取消今年中華隊的移訓計畫。對於大多數業餘成棒隊選手來說，哈連盃是今年唯一能披上中華隊戰袍的機會，也因疫情取消，國手夢碎。

另外，三級棒球國際賽將在這個學期展開，包括世界少棒聯盟（LLB）少棒、青少棒賽，以及美國小馬聯盟少棒、青少棒、青棒賽，但比賽都在海外進行；另有7月亞洲少棒錦標賽及9月亞洲青棒錦標賽，都在台灣舉辦。

目前棒協仍在瞭解兩聯盟比賽是否如期舉辦，因中央流行疫情指揮中心已宣布，高中以下師生暫緩出國，若比賽仍要舉行，棒協將報請體育署決定是否參賽，但確定各級代表隊都不會進行海外移地訓練。