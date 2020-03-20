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日職／贏回原辰德目光 陽岱鋼21日重返一軍

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

日職巨人隊台將陽岱鋼日前因打擊手感不振而被下放二軍，但最近連三場二軍賽事都敲出安打，包括一發全壘打，重新贏得一軍監督原辰德的目光，預計3月21日重新回到一軍行列。

陽岱鋼今年官辦熱身賽表現不佳，四場出賽、九打數都未敲出安打，僅有一次四壞上壘，在2月28日被降下二軍，不過自3月17日開始，在二軍面對羅德的三場比賽，七打數敲出三支安打，其中包括17日代打在九局敲出的三分砲。

陽岱鋼的好表現被到二軍視察的首席教練元木大介看見，將陽岱鋼升上一軍，元木大介表示：「當時沒打出結果，當然無法留在一軍，但打得好當然就回來，原監督也想看看。」

巨人隊21日將在練習賽中對上橫濱隊，陽岱鋼將到東京巨蛋與一軍會合，陽岱鋼表示，既然獲得再次回到一軍的機會，就好好努力，希望留下好的結果。

受到新冠肺炎疫情影響，日職原定3月20日開打的新球季延後，熱身賽在3月15日已全數結束，今天開始至4月5日，要進行74場「無觀眾試合」，閉門舉行練習賽，維持球員手感，朝4月10日開打的方向努力。

18日曾有日本媒體形容陽岱鋼恐已失去一軍教練團信任，但受惠於賽季延後開打，陽岱鋼如今再次獲得證明自己實力的機會，21日是巨人隊閉門練習賽的第一戰。

陽岱鋼 巨人

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