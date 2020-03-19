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中職／蘇緯達致勝3分砲 兄弟6：5勝獅

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
蘇緯達。 報系資料照
蘇緯達。 報系資料照

中職官辦熱身賽今天由中信兄弟對上統一獅隊，兄弟黃恩賜先發4局無失分，打線共敲出10支安打，包括2支全壘打，靠著蘇緯達在6局下轟出致勝3分砲，終場以6：5擊敗獅隊。

獅隊今天推出蝴蝶球投手費爾本先發，兄弟在2局下靠詹子賢轟出陽春砲首開紀錄，3局下王勝偉因失誤上壘，王威晨適時安打再添1分，之後岳東華、張志豪連續安打追加分數，兄弟取得3：0領先。

費爾本此戰主投4局，被敲出4支安打（1轟），失3分僅1分是自責分。兄弟先發投手黃恩賜則是主投4局僅挨2安，送出4次三振，沒有失分。

兄弟在6局上換上鄭佳彥登板，獅隊展開反撲，吳桀睿、陳鏞基接連安打，先靠暴投跑回1分，陳重羽揮出二壘打又送回分數，鄭鎧文代打敲出2分全壘打，個人在官辦熱身賽第5轟出爐，一棒替獅隊超前比數。

6局下兄弟打線又靠蘇緯達的3分全壘打要回領先，官辦熱身賽同樣累積5發全壘打，與獅隊蘇智傑、鄭鎧文並列最多。

第7局獅隊陳傑憲面對吳俊偉，把球掃向中外野方向，中外野手詹子賢撲球但沒能將球接進手套，球一路往後滾，也讓陳傑憲靠快腿跑出一支場內全壘打，助獅隊將比數追成1分差。

中信兄弟在9局上推出守護神李振昌登板，獅隊在2出局後由張偉聖敲出二壘打，陳傑憲接著擊出投手方向的強襲安打，李振昌也因用右手擋球被換下場休息，接替的蔡齊哲登板抓下最後一個出局數，守住勝利。

陳傑憲

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