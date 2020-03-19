中職／開幕戰連9年破萬Bye了 象猿大戰最慘關門打

中職新球季4月11日開打，隨著新冠肺炎疫情每日生變，就算向地方政府爭取開放觀眾進場，也會受到嚴格限制，最後解決之道就是關門比賽，樂天桃猿、中信兄弟隊開幕戰恐怕出現史上罕見的冷清場面。

中職從2011年兄弟象、興農牛隊開幕戰，在高雄澄清湖球場吸引14028人進場開始，已經連續九年開幕戰超過一萬人觀戰，2016年在桃園球場進行的象猿大戰，更是湧進19393人，寫下歷年開幕戰最高紀錄。

猿隊今年由日本樂天集團接手，將是連續三年在桃園主場進行開幕戰，也是近六年第五次，不過受到新冠肺炎衝擊，球迷進場意願、桃園市政府的態度都是影響票房的關鍵，中職開幕戰終止連續九年進場觀眾五位數，看來已是無法避免的事。

中職將在22日召開防疫應變小組會議後，向地方政府提出球場限制觀眾人數的辦法，獲得同意才能展開新球季，為了隔開球迷之間的距離，梅花座範圍可大可小，如果未獲通過，中職唯一解決之道只剩關門打。

猿隊2013年首次在桃園球場進行開幕戰，接著是15、16、18、19年，單場觀眾人數最少也有13500人以上，今年受到疫情波及，將寫下觀眾最少紀錄，一旦桃園市政府不開放進場，象猿大戰將是中職史上首場球迷掛零的比賽。