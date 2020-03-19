中職／梅花座或關門打 下周決定開季命運

新冠肺炎疫情難料，中職將於22日召開第三次防疫應變小組會議，除了擬定新球季防疫措施，也要訂出各球場限制觀眾人數的辦法，爭取地方政府同意，而且所有球場統一標準，不會出現甲地開放進場、乙地關門的場面。

中職秘書長馮勝賢表示，下周把防疫計畫送交各縣市政府後，就會知道各地決定，儘管疫情指揮中心認定一千人以上是大型活動，但地方政府規定更嚴。

中職新球季原定本月14日開打，隨著疫情變化，先延到28日、再延到4月11日，會長吳志揚強調不會再延，未來不排除關門比賽。

樂天桃猿、中信兄弟隊4月11日將在桃園球場進行開幕戰，猿隊隔天再戰富邦悍將隊，兄弟移師台中洲際球場對決統一獅隊；中職想要順利開季，必須獲得桃園市、台中市政府同意才行，開幕戰進場人數受限，必須採取梅花座的方式，想要滿場已經不可能，進場數恐怕大降。

馮勝賢強調，不會一地關門比賽，另一地限制進場人數，各隊門票如何販售，目前一切照程序走，等到結果出來再說。