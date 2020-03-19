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日職／新球季延後開幕 將增74場閉門練習賽
原訂3月20日開打的日本職棒新球季，因新冠肺炎疫情延後開幕，但為了延續比賽手感，12球團將以原本的例行賽賽程為基礎安排練習賽，明天起至4月5日，共進行74場賽事，維持「無觀眾試合」。
受到疫情影響，日職新球季延賽，目前朝4月10日開打的方向努力中，然而官辦熱身賽已在15日結束，到球季開打前的空窗期，將增加練習賽維持狀況。
練習賽依照原訂3月20日起的例行賽賽程做調整，部分比賽地點和時間有更動，且比賽也可能依據對戰兩隊的需求、考量天氣因素或球員身體狀況等，進行彈性調整，包括更改比賽時間、場數或採特殊規則等，但延續官辦熱身賽的作法，不開放球迷進場。
練習賽明天展開，打到到4月5日為止。首日4場比賽將由西武隊與火腿隊交手、養樂多隊對上阪神隊、廣島隊對戰中日隊、軟銀隊出戰羅德隊。
目前還留在一軍的台灣球員剩3人，包括火腿外野手王柏融、西武內野手吳念庭及樂天投手宋家豪。火腿明天起與西武進行3連戰，24、25日則要和樂天交手，將有望上演「台灣對決」。
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