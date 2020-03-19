中職／許基宏第4轟、杜家明滿貫砲 兄弟轟退龍隊

中信兄弟與味全龍隊在二軍例行賽第二度交手，比賽形成拉鋸戰，兄弟單場敲出14支安打比龍隊多2支，共有4發全壘打，包括許基宏第4轟及杜家明滿貫砲，終場以12：8勝出，二軍3連勝；龍隊則吞2連敗，自官辦熱身賽起一勝難求。

龍隊今天推郭郁政先發，前3局無失分，打線則在4局上靠劉基鴻二壘打及郭天信安打先馳得點，但郭郁政投到4局下遇狀況，兄弟先靠守備失誤追平比數，黃鈞聲、黃稚峰安打都送回分數，兄弟3：1超前。

5局上龍隊攻勢再起，面對兄弟左投李吳永勤，林旺衛揮出二壘打，靠隊友推進上三壘後，洪瑋漢獲保送上壘，之後張政禹敲二壘打送回1分，壘上跑者靠暴投跑回追平分，劉基鴻的滾地球送回打點，助龍隊要回領先。

兄弟在5局下靠許基宏轟出2分全壘打，再次超前比數，目前他在二軍3場出賽都開轟，累積4發全壘打。第6局陳文杰也從廖文揚手中揮出一發2分全壘打，兄弟將比數拉開為7：4。

龍隊在8局上攻勢再起，林旺衛從王梓安手中掃出二壘打，後兩棒則都獲四壞球保送上壘，滿壘時張政禹從王凱程手中揮出二壘打，同時因兄弟發生守備失誤，一棒清光壘包，自己也跑回超前分，龍隊8：7超前。

但龍隊牛棚守不住領先優勢，8局下換上林旺億登板，兄弟黃鈞聲一上場就敲出追平陽春砲，杜家明接著在滿壘時掃出左外野全壘打，是他去年棄投從打後在二軍敲的第2轟、首支滿貫砲，一棒敲回勝利打點。