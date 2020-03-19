日職／陽岱鋼二軍連3天敲安 陳冠宇同場登板挨轟

日職讀賣巨人二軍今天交手千葉羅德二軍的交流賽，陽岱鋼2打數敲1支安打，選到1次保送，連3場對羅德都有安打出現；同場羅德的陳冠宇則是投1局，被敲全壘打失1分。

巨人二軍和羅德二軍練習賽來到第3戰，陽岱鋼17日替補上場，於第9局敲出3分全壘打，昨天先發守一壘，3打數敲出1支安打。

陽岱鋼今天打巨人二軍第4棒，擔任指定打擊，2局上造成二壘手失誤，5局上選到保送上壘，7局上敲出左半邊安打後退場休息，岸田行倫上場代跑；總計陽岱鋼2打數敲出1支安打，連3場比賽有安打出現。

此戰2局下2出局後羅德展開攻勢，三家和真敲出安打後，巨人游擊手發生失誤，荻野貴司再敲出二壘安打，帶有2分打點；3局下宗接唯人敲出1打點二壘安打，羅德取得3比0領先。

8局上羅德隊台灣投手陳冠宇登板，2出局後被若林晃弘轟陽春全壘打，再被加藤壯太、岸田行倫敲安打，不過最後送出三振，沒有再失分，總計被敲3支安打，失1分，送出2次三振；不過8局下羅德隊再得3分，終場以6比1擊退巨人。