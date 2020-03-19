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韓職／南韓疫情相對穩定 各隊安排洋投提前報到

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
南韓疫情相對穩定，各隊安排洋投提前報到。 擷圖自韓職培證英雄官方臉書
南韓疫情相對穩定，各隊安排洋投提前報到。 擷圖自韓職培證英雄官方臉書

受新冠肺炎疫情影響，南韓職棒球季延後開打，開幕日期還未定，日前多支球隊決定先讓洋投回家自主訓練，但隨著歐美疫情升溫，加上全球航班大亂，球隊也決定安排洋將提前返韓。

南韓疫情在2月下旬大爆發，原訂3月14日開打的官辦熱身賽全數取消，28日展開的新球季也延賽。因此包括韓火鷹、培證英雄、三星獅KT巫師LG雙子等隊結束海外春訓時，都沒帶洋投回南韓，讓他們各自回國家鄉自主訓練，與家人團聚。

依各隊不同的規劃，原訂讓洋將在新球季開打日確定後，或是開打前兩周再飛抵南韓報到，但如今疫情也在歐、美大流行，讓各隊紛紛安排洋將提早回南韓，也避免後續行程受航班影響，有球團指出，「看目前的情勢，南韓的疫情狀況（與歐美相比）相對穩定。」

其中韓火鷹隊王牌洋投薩波德（Warwick Saupold）在海外春訓結束後回到家鄉澳洲，但因澳洲宣布暫停公民國外旅行，讓他急得跳腳，好在經詢問後被告知，這並非旅行禁令，而是建議避免出國，雖然韓火鷹隊雖已緊急替他安排赴韓的機票，但如今的狀況，要買到一張機票都是難事。

另外LG雙子隊3月初結束在日本沖繩的春訓，本土球員回到南韓，洋將則飛回美國，但球團人員今天指出，已和洋將聯繫，希望他們能盡快回到球隊報到。

KT巫師隊今年在美國亞歷桑納春訓，結束後讓洋投留在美國，未隨隊返韓，如今因美國疫情升溫，球隊也安排他們提早報到，只是原訂這周就要搭機回南韓，卻因航班減班而延後。

KT巫師 LG雙子 三星獅

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