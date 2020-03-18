中職／熱身賽難得投手戰 悍將林哲瑄開轟3：1退猿

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽對上樂天桃猿隊，雙方洋投對決，形成難得的投手戰，伍鐸、威拉諾都繳出6局無失分表現，悍將隊在7局上靠林哲瑄轟出3分全壘打，終場以3：1擊敗猿隊，也是今年首場雙方比分加總不超過5分的熱身賽。

悍將隊伍鐸今天先發6局，被揮出6支安打，有1次保送和4次三振，沒有失分；猿隊威拉諾則是投6局只被敲2支安打，沒有出現保送，送出6次三振，雙方前6局打完維持0：0平手。

7局上猿隊由牛棚接手，劉昱言上場後投出保送又被范國宸掃出安打，猿隊再換上黃偉晟登板仍沒能止血，此戰替補上場的林哲瑄一棒轟出3分全壘打（熱身賽首轟），悍將隊首開紀錄，打下3：0領先。

悍將隊在7局下換上羅國華登板，也讓猿隊展開反攻，藍寅倫安打、廖健富保送，接著楊瑞承代打敲出安打追回1分。

悍將隊後2局依序換上勝利組牛棚林羿豪、陳鴻文登板，雖都讓打者攻占上得點圈，但力保不失分，助球隊收下近期3連勝。