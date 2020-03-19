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中職／選秀大物年 首位左投狀元即將誕生？

聯合新聞網 / Ramos
王維中在釀酒人時期在小聯盟表現很不錯，但一上大聯盟就容易失常，被打太多長打成為致命傷。 歐新社資料照片
王維中在釀酒人時期在小聯盟表現很不錯，但一上大聯盟就容易失常，被打太多長打成為致命傷。 歐新社資料照片

受新冠肺炎疫情衝擊，大聯盟賽季最快5月中才開打，甚至有美媒報導7月才開季，這將牽動今年中職季中選秀走勢，若王維中苦等不到美職合約，有可能投入中職選秀，將成為史上第一位「左投狀元郎」。

2010年世青賽冠軍戰對澳洲王維中後援登板，他讓對手最後一名打者揮棒落空三振出局，中華隊8:4贏球奪冠，奪三振瞬間他朝外野怒吼揮出「昇龍拳」，情緒顯得激動，全隊撲向他歡欣慶祝。

2011年王維中與美職海盜簽約，但在此不久前已先動左手肘韌帶置換手術，2013年首度投入小聯盟賽季，都待在新人聯盟層級，同年底釀酒人以規則五選秀選進王維中，2014年從新人聯盟直升大聯盟，當時引起不小話題。

2015、2016年王維中都在小聯盟沉潛，2017年短暫升上大聯盟，出賽8場僅累計1.1局投球，在釀酒人幾無存在感。

2018年王維中加盟NC恐龍，為史上首位從美職轉戰韓職的台灣球員，拿到20萬美元簽約金、50萬美元年薪，另有20萬美元激勵獎金；換句話說，這一年王維中粗估應該有台幣2500萬元左右進帳，收入算相當不錯，之前他受訪時曾表示，這一筆收入可以讓自己打球更安定。

王維中在韓職一年出賽25場都是先發，戰績7勝10敗、防禦率4.26，隔年重返大聯盟，先後效力運動家、海盜，出賽25場都是後援，拿下3勝，也是個人在大聯盟首勝，防禦率3.77。

王維中在大聯盟投出生涯年，球季結束卻遲未與美職球隊簽約，原因不明，如今新冠肺炎疫情在美國蔓延之際，大聯盟賽季延後，王維中要在近期拿到一份合約，難度其實不低。

王維中(左)和陳偉殷(右)都是台灣投進大聯盟的頂尖左投，也都是充滿愛心的愛狗人士。 聯合報系資料照片
王維中(左)和陳偉殷(右)都是台灣投進大聯盟的頂尖左投，也都是充滿愛心的愛狗人士。 聯合報系資料照片

今年中職季中選秀預計7月初登場，若在此之前王維中尚無合約，又不報名中職選秀，第一志願仍是投回大聯盟，那麼，他有可能從去年9月中旬到明年3月底，一年半期間都沒有正式比賽可以投；假設王維中報名中職選秀並與指名他的球隊簽約，那麼，他在2023年球季結束才能旅外，屆時他已31歲，旅外發展機會相對小。

兩相權衡，王維中報名中職選秀的可能性還是不小，若投入，味全龍手握狀元籤，指名王維中當狀元郎的機會非常大，畢竟味全投手戰力奇缺，如果網羅王維中，等於「多一名洋投」助陣，加上2021年味全能比其他4隊多用一名洋將，等於有5名洋投應戰，屆時龍軍絕非弱旅，各隊可得小心了。

前旅美投手王維中在熱身賽中繼兩局無失分，讓獅隊6上6下。他雖然目前仍以旅外為優先考量，但也有可能會加入今年的中職選秀。 圖／統一獅隊提供
前旅美投手王維中在熱身賽中繼兩局無失分，讓獅隊6上6下。他雖然目前仍以旅外為優先考量，但也有可能會加入今年的中職選秀。 圖／統一獅隊提供

以王維中的資歷和能力，絕對有資格扛味全Ace招牌，並接下當年味全王牌投手黃平洋23號球衣，月薪加上獎金，年收入達千萬台幣是可以預期的，在中職投個幾年，收入相當不錯；李振昌和中信兄弟3年半複數年合約走完，月薪、勝場獎金加激勵獎金就進帳近台幣3000萬元。

當然，在中職選秀指名王維中的球隊並非沒有風險，如果味全或其他球隊選他，但在議約期間王維中忽然有國外球隊要了，他也選擇延續旅外之路，那麼，選到王維中的球隊等於選到「空氣」，一如當年宋家豪事件。

2015年季中選秀統一獅以第二輪指名選進宋家豪，結果宋家豪選擇與日本樂天金鷲簽下育成選手合約，當時統一獅領隊蘇泰安砲轟此舉是「浪費社會資源」，後來宋家豪轉為支配下球員，這幾年成為樂天一軍牛棚主力，表現相當亮眼。

今年中職選秀熱鬧滾滾，不但有去年U18世界盃奪冠多名成員，也有不少青棒、大學、成棒好手報名，當然，少不了旅外球星，包括曾仁和、郭俊麟、張進德，還有王維中也是潛在人選，「好貨」相當多，堪稱選秀大物年。

美國亞利桑那州是職棒的兩大春訓基地之一，旅美台灣球員經常到當地的台灣餐廳Yes Cafe解鄉愁。左起為張進德、曾仁和、老闆娘YaYa、王維中，三人都是今年中職選秀的搶手球員。 （YaYa提供）中央社
美國亞利桑那州是職棒的兩大春訓基地之一，旅美台灣球員經常到當地的台灣餐廳Yes Cafe解鄉愁。左起為張進德、曾仁和、老闆娘YaYa、王維中，三人都是今年中職選秀的搶手球員。 （YaYa提供）中央社

只是新冠肺炎意外攪局，默默牽動著中職選秀各隊布局，過去中職30年歷史，從來沒有左投手當選秀狀元，王維中若投入選秀絕對夠格當狀元郎，寫下歷史新頁，屆時各隊是否願意承擔風險選他，或是另外評估有其他好手更夠格當狀元，就讓我們繼續看下去。

王維中

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