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棒球／WBSC公佈最新世界排名 中華隊維持第4
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布最新棒球世界排名，排名前6的球隊都沒有變動，日本繼續稱霸世界棒壇，中華隊以4385分積分維持第4，而今年共有86個國家進入排名中，寫下歷來新高。
去年世界12強賽落幕後，WBSC今年初公佈世界排名，前4名依序為日本、美國、南韓及台灣，其中台灣因在12強賽排名第5，積分大進補，縮小與南韓隊的積分差距。
今年經過U23世界盃美洲區資格賽（尼加拉瓜奪冠），以及U15世界盃大洋洲資格賽（關島奪冠）後，世界棒壘球總會今天公佈最新世界排名，前6名不變，古巴、委內瑞拉各前進1名，也把荷蘭擠到第9名，巴拿馬則擠下加拿大進入前12名。
今年初共有10個國家首度進入棒球世界排名中，如今再加入北馬利安納群島，目前86國再寫歷來新高。而今年能進帳最多積分的機會，將是預計10月在墨西哥開打的U23世界盃。
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