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大專聯賽／美職球探不在場 余謙完投均速飆148公里

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
余謙。 報系資料照
余謙。 報系資料照

開南大學爭取大專棒球聯賽最後一張4強門票，今天推出去年U18世界盃MVP余謙出戰國立體大，他以130球完投9局失3分，飆出13次三振，最快球速飆到150公里，繳出大學代表作，率隊挺進決賽。

余謙去年首度披上中華隊戰袍，參與U18世界盃在冠軍戰壓制美國隊，一戰成名，最快球速達150公里，拿下冠軍戰勝投及大會MVP，升上大學後的表現也受到高度關注。

余謙上周在大專聯賽複賽對上高苑科大，主投6.2局失1分，送出10次三振，球速飆平生涯最快的150公里，均速約145公里，身手調整回去年U18奪冠時水準。

休了5天後再出賽，余謙今天背負球隊輸不得的壓力，表現再突破，升上大學後首度完投9局，用了130球投到手抽筋，替球隊守住平手局面，如願挺進4強。開南總教練郭李建夫表示，「原本9局有想要換投，但他是球隊王牌，就決定交給他輸贏。」

場邊球探測得，余謙最快球速150公里，且投到第9局用球數破百後，球速仍頻頻飆到148公里，此戰均速也提升至約148公里，距離他給自己「均速150公里」的目標又近一步。

余謙以旅外發展為目標，以高標準要求自己的表現，本周複賽表現再提升，可惜的是，此戰已沒有大聯盟球探在場邊。因新冠肺炎疫情影響，大聯盟辦公室昨天發文給各隊，要求各隊暫停國內及國際球探的相關活動，包括觀察、測試及拜訪選手等。

余謙 球速 大聯盟

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