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大專聯賽／余謙130球完投飆13K 開南搭4強末班車

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
開南大學余謙。 報系資料照
開南大學余謙。 報系資料照

攸關最後一張大專棒球聯賽4強門票的關鍵戰役，開南大學靠18歲投手余謙以130球完投9局，飆出13次三振，擋下國立體大攻勢，終場兩隊以3：3握手言和，開南搭上晉級末班車，連4年闖進4強。

開南大學想爭最後一席4強資格，今天沒有輸球空間，面對已確定晉級的國立體大，兩隊王牌投手大對決。開南推出去年U18世界盃MVP余謙先發，對上國體莊陳仲敖。

雙方前4局打完維持0：0平手，5局上國體攻破余謙的投球，莊韋恩適時安打送回第1分，林楷錡高飛犧牲打追加分數，國體先取得2：0領先。

開南在第6局展開反撲，湯家豪、陽尚衛接連安打，之後靠國體守備失誤追回1分。7局下靠保送及安打攻占一、二壘，陽尚衛揮出二壘打送回2分，一棒助開南超前比數，也把莊陳仲敖打退場。

但余謙投到8局上又遇危機，接連被敲2支二壘打再失1分，國體將比數追平，隨後還面臨三壘有人的局面，但及時用雙殺化解危機，最終以130球完成任務，替球隊守住平手局面，搶下4強門票。

余謙此戰完投9局，被敲出9支安打，有2次四死球保送，送出13次三振，失3分，最快球速平生涯最快的150公里，均速也達148公里，替開南立大功。

至於國體莊陳仲敖先發6.2局，被揮出6支安打，有2次保送和4次三振，失3分僅1分責失；林峻葳後援2.1局無失分。

開南複賽戰績3勝3敗1和與高苑科大相同，但因對戰勝高苑，搶到最後一張決賽門票。今年大專聯賽4強為文化大學、嘉義大學、國立體大及開南大學，28、29日將移師新北市三重棒球場進行決賽。

余謙 球速

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