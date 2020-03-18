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中職二軍／霸能6局賞8K 猿隊掃17安再勝獅

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
樂天桃猿投手霸能。 資料照(中華職棒官網)
樂天桃猿投手霸能。 資料照(中華職棒官網)

中職二軍開打第2天，樂天桃猿隊與統一獅隊進行二連戰第2場交手，新洋投霸能面對獅隊二軍打線，先發6局送出8次三振，打線則共掃出17支安打，包括陽耀勳的2分砲，終場以9：5擊敗獅隊，取得2連勝。

中職一軍新球季因新冠肺炎疫情延後開打，二軍照常進行但閉門開戰，形成首次二軍比一軍先開季的狀況，一軍球員也能藉由二軍賽事來調整。

猿隊昨天在二軍首戰就推新洋投卡本特先發，主投6局挨2安、無失分，送出11次三振，率隊贏球。今天猿隊一軍將在晚間於官辦熱身賽對上富邦悍將隊，二軍續戰統一獅隊二軍，再推洋投霸能先發。

霸能主投6局，被敲出2支安打，包括在3局上被獅隊新秀羅暐捷轟出陽春全壘打，失1分，送出8次三振。之後林樺慶中繼1局失3分，賴智垣投1局失1分，林逸翔後援1局無失分。

猿隊打線以二軍球員為主，但由當家重砲林泓育擔任先發捕手、扛第4棒，單場3支3，有2分打點，另外董子浩單場4安， 張閔勛、馮健庭各敲3安，陽耀勳則在第2局轟出一發兩分全壘打。猿隊在前2局就灌進5分奠定勝基，一路領先至終場。

獅隊今天共動用4名投手，林煜清先發1.2局失4分（3分自責分），洪心騏中繼3.1局被敲8支安打（1轟），失3分，吳承諭中繼2局失2分，僅林航後援1局無失分。

陽耀勳

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