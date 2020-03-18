中職／許基宏近兩戰3轟 龍隊再見失誤輸球

中職二軍例行賽開打第二天，中信兄弟、味全龍隊交手，也是龍隊成軍後首次在二軍賽事亮相，兩隊一路僵持到九局下，龍隊一壘手朱祥麟再見失誤，讓兄弟6：5獲勝。

龍隊在官辦熱身賽1和10敗，今天又在二軍賽事首戰失利，從2月28日至今一勝難求。

兄弟二局下展開首波攻勢，陳文杰、林明杰安打，再靠林書逸內野滾地球攻下全場第一分。

龍隊三局上火力凶猛，牛塏曄、曾傳昇安打，加上洪瑋漢保送形成滿壘，劉基鴻追加安打攻下兩分，黃柏豪再轟中外野三分砲，這半局從兄弟先發投手周磊的手中搶下五分。

兄弟三局下還以顏色，江坤宇安打、杜家明保送後，陳文杰轟出右外野三分砲，追成只差一分；龍隊先發投手曾柏融只投2.2局退場，被揮出六支安打、保送三次，失四分全是自責分。

兄弟打完前六局4：5落後，許基宏七局下從龍隊第三任投手曹維揚的手中，轟出右外野陽春砲全壘打，也追平比數，這是許基宏繼昨天對富邦悍將之戰雙響砲後，兩天內三度開轟。

兩隊打完前八局5：5，兄弟九局下最後攻勢，江坤宇先揮安打，再靠張志強犧牲觸擊攻占二壘，接下來許基宏獲保送，形成一、二壘有人，陳文杰揮成一壘滾地球造成朱祥麟失誤，江坤宇跑回致勝分。