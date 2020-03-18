聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／陽岱鋼二軍練習賽先發守一壘 3打數敲1安
旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼，昨天與羅德隊練習賽敲出3分砲，今天兩隊二軍繼續打練習賽，陽岱鋼先發守一壘，單場3打數敲出1支安打，手感維持不錯，巨人隊終場以1比2吞敗。
二軍讀賣巨人隊與羅德隊近兩天打練習賽，陽岱鋼昨天比賽沒有排在先發打序中，比賽後半段接替上場守一壘，9局敲出3分砲，今天練習賽先發扛3棒、守一壘。
陽岱鋼1局首打席敲出游擊方向滾地球出局，4局率先敲出中外野方向安打上壘，但隊友沒能推進攻勢，沒有替球隊跑回分數，6局打擊機會吞下三振，6局攻守交換時退場休息；陽岱鋼今天總計3打數敲出1支安打。
羅德隊1局下半靠著細谷圭二壘打、接連四壞保送攻占滿壘，再靠著高飛犧牲打跑回1分，2局羅德隊再起攻勢，平澤大河率先敲安，再靠著短打推進、滾地球、荻野貴司三壘打拿下第2分。
巨人隊比賽前半段打線受制，前7局沒有拿下分數，直到8局靠著田中俊太陽春砲追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言