日職／陽岱鋼二軍練習賽先發守一壘 3打數敲1安

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼，昨天與羅德隊練習賽敲出3分砲，今天兩隊二軍繼續打練習賽，陽岱鋼先發守一壘，單場3打數敲出1支安打，手感維持不錯，巨人隊終場以1比2吞敗。

二軍讀賣巨人隊與羅德隊近兩天打練習賽，陽岱鋼昨天比賽沒有排在先發打序中，比賽後半段接替上場守一壘，9局敲出3分砲，今天練習賽先發扛3棒、守一壘。

陽岱鋼1局首打席敲出游擊方向滾地球出局，4局率先敲出中外野方向安打上壘，但隊友沒能推進攻勢，沒有替球隊跑回分數，6局打擊機會吞下三振，6局攻守交換時退場休息；陽岱鋼今天總計3打數敲出1支安打。

羅德隊1局下半靠著細谷圭二壘打、接連四壞保送攻占滿壘，再靠著高飛犧牲打跑回1分，2局羅德隊再起攻勢，平澤大河率先敲安，再靠著短打推進、滾地球、荻野貴司三壘打拿下第2分。

巨人隊比賽前半段打線受制，前7局沒有拿下分數，直到8局靠著田中俊太陽春砲追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。