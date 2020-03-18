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大專聯賽／張建耀完投退北市大 高苑保住4強希望
大專棒球聯賽8強複賽最後一天，高苑科大為拚晉級背水一戰，張建耀以129球完投9局，率隊以7：1擊敗台北市大，保住4強希望；下午壓軸登場的開南大學與國立體大之戰，要拚最後一張挺進四強的門票。
高苑科大昨天逼和嘉義大學，保住晉級機會，今天對戰北市大仍沒有輸球空間，張建耀一夫當關，完投9局封鎖北市大打線，被敲出4支安打，有3次保送，和4次三振，失1分，助球隊搶下重要一勝。
高苑打線則在2局起就有攻勢，葉修毓揮出安打，之後靠隊友高飛犧牲打跑回第1分，邱峻翔適時安打追加第2分。3局下高苑靠2次保送展開攻勢，胡袁振洋、吳柏緯、楊秉毓接連3支二壘打，單局再添4分進帳，第6局則因失誤和胡袁振洋的安打攻進第7分。
高苑今天贏球後，複賽戰績3勝3敗1和、累積10分積分，是否能繼105學年度後再闖4強，將視下午複賽最終戰結果而定。
文化大學、嘉義大學、國立體大都已拿到4強門票，最後一席晉級資格由高苑及開南大學爭搶，下午開南（目前戰績3勝3敗、對戰勝高苑）對上國立體大，若贏球或和局收場，將由開南挺進4強；若開南輸球則遭淘汰，送高苑晉級。
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