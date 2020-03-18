中職／等待機會大爆發 新球季三好手值得期待

因應新冠肺炎疫情的影響，中華職棒的開幕戰從3月14日先延至28日，後又改到4月11日，但能否順利開打，仍是未知數。為了讓球員維持手感，及調整至最佳狀態，官方熱身賽目前持續進行，二軍的季賽也已開打，球員可以兵分兩路展現身手。即使未來充滿變數，仍有許多要爭取先發機會的球員，已經迫不及待爆發，期許球季開打後可以從一軍出發。

高國麟無論換到哪個守備位置，總是被明星球員卡住機會，但熱身賽幾乎爆發的成績，讓他拿到開季一軍的門票。 聯合報系資料照片

富邦悍將的職棒五年級生高國麟，無疑是本次熱身賽最亮眼的一員，縱使他未在球員註冊名單中，但已經是洪一中總教練內定的開季一軍名單的成員。2015年在季中選秀加入義大犀牛，進入球隊後，時任總教練葉君璋給他兩年計畫，讓他從外野手改練為游擊手，但實際上他從一壘、三壘到游擊都練，成為內野工具人。

不過在球隊內野缺人時高國麟才剛改練，有些緩不濟急，養成時空缺已補上范國、蔣智賢宸、李宗賢等球員。只能要他回到外野，然而重練外野時，外野也是擠滿眾多好手，讓他苦無機會。洪總上任後期許球隊火力最大化，高國麟把握機會展現長打能力，在熱身賽中僅僅4場出賽，11個打數打出7支安打，而且6支是長打，包含3支全壘打，貢獻12個壘打數，長打率超過1。

過去機會總是排在彭政閔、林智勝等之後的蘇緯達，熱身賽破繭而出，開季後教練團應該會替他找位子。

中信兄弟更換教練團，加上彭政閔退休後，讓先發打線遺留出空缺。原本預期將由被外籍教練冷凍、只能屠殺二軍的許基宏脫穎而出，不過熱身賽的首日，同樣是一、三壘手的蘇緯達，就以單場三響砲、8分打點的表現，讓教練團眼睛為之一亮。

原為一壘手的蘇緯達，長期受限於球隊有彭政閔、林智勝等兩位領袖，加上新人王許基宏卡位，因此出賽機會並不穩定。但熱身賽蘇緯達完全把許基宏比下去，安打、全壘打、打點等數據幾乎都是翻倍，打擊率更是五成對比兩成。目前他熱身賽打擊率0.542，長打率0.667，讓他暫時不用去二軍比賽，可以留在一軍繼續比賽。

鄭鎧文今年不追求全壘打，改以先想辦法碰到球來讓整體成績有所改善，可望獲得更多上場機會。 聯合報系資料照片

鄭鎧文在新人球季就擊出單季24支全壘打，打破當時由恩師廖敏雄保有的紀錄，但後續隨即沉寂三年。其實他每年春訓都被教練點名，卻總是因為打擊率過低、三振率過高，總是無法獲得更多機會，在這三年中，他只有75支安打，其中21支是全壘打，卻多達148次三振。

今年鄭鎧文再度獲得總教練特別關愛，不過相較於前任總教練劉育辰認為球隊需要他的長打，因此需要接受他的高三振率。林岳平則是希望他從先改善心態：「不要一直想打全壘打，要先想辦法打到球」。目前他在熱身賽維持高水準的表現，不但三振減少，還繳出4支全壘打及長打率0.889的好成績，讓人期待開季時是否可以見到不一樣的他。

各隊都換上新的教練團，調度時都會有新的想法，因此熱身賽時，都在不斷嘗試找出更多可用之兵。許多長期在一軍載浮載沉的球員，當然要趁此時把握機會，好好大展身手一番，讓新任教練印象深刻，才能有更多出賽空間。高國麟、蘇緯達及鄭鎧文，已經在熱身賽脫繭而出，期待開季後能維持大爆發的好身手。