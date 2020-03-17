中職／潘傑楷砲轟林柏佑 逆轉兩分砲屠猿

統一獅隊替補一壘手潘傑楷，今天在台南球場對樂天桃猿隊官辦熱身賽七局下，從猿隊中繼投手林柏佑的手中轟出兩分砲，幫助獅隊後來居上，終場6：5獲勝。

獅隊此役揮出七支安打，比猿隊少兩支，但靠鄭鎧文四局下陽春砲、蘇智傑五局下陽春砲、潘傑楷七局下致勝轟攻下四分，成為贏球重要原因。

獅隊打完前四局3：0領先，猿隊五局上追平比數，蘇智傑五局下開轟再超前，但猿隊七局上靠林立安打、成晉保送、梁家榮內野滾地球、楊瑞承安打攻下兩分，又以5：4領先。

林柏佑七局下登板，先被林靖凱揮出內野安打，再遭潘傑楷轟出中外野全壘打，接下來連續解決三人，包括兩次三振，還是吞下敗投。

獅隊左投江辰晏先發四局，只被揮出兩支安打、飆出四次三振、未失分，接下來劉軒荅1.1局失三分、傅于剛一局失兩分，黃竣彥、鄭鈞仁、陳韻文合計2.2局無失分。

猿隊先發投手翁瑋均投4.2局，被揮出五支安打失四分，被鄭鎧文、蘇智傑先後開轟。