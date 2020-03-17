大專聯賽／北市大四強夢碎 蔡仲南給南華打70分

大專棒球運動聯賽公開一組複賽，台北市立大學今天自亂陣腳，對南華大學之戰不但出現四次失誤，五名投手也壓不住南華打線，終場4：10落敗，戰績2勝4敗，晉級四強夢碎。

北市大一開賽就出現兩次失誤，南華再靠戴焙麟適時二壘打，取得三分領先；北市大一局下靠三支安打、兩次保送追平比數。

南華第三、第六局各得一分，又以5：3領先，北市大七局下追回一分，但南華最後兩局攻下五分，廖泰翔九局上揮出三壘打清空壘包，北市大無力挽回戰局。

開南在本屆賽事陣容以低年級球員為主，缺乏臨場經驗導致比賽狀況多，總教練蔡仲南表示，球員經驗值還不夠，跑壘、守備、選球都要再加強，沒有做好細節，遇到頂尖球隊會打得很辛苦。」