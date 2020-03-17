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大專聯賽／嘉大逼和高苑 預約和文大爭冠
嘉義大學今天在大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）複賽對決高苑科大，嘉大五局上攻下三分追平比數，終場4：4逼和高苑，戰績5勝1和1敗排名第二，落後文化大學半場勝差。
嘉大睽違12年重返大專聯賽四強，總教練鍾宇政表示，備戰重點是強化選手心理素質。
嘉大首局靠莊季霖、林昱彤安打先馳得點，高苑二局下以三支安打攻下兩分，四局下再靠林俊翰兩分打點二壘打，擴大至4：1領先。
高苑先發投手莊陳椘敖五局上出狀況，先投保送再投觸身球，守備在滿壘時又出狀況，嘉大把握機會追回三分扳平比數，兩隊最後和局收場。
嘉大接下來休息10天準備決賽，鍾宇政表示，最重要是給選手心理建設，讓他們有更強大的抗壓力，承受高強度比賽的壓力。
他也透露，客座教練陳連宏將到決賽現場，為選手加油打氣。
莊季霖、李皓偉、高宸軒在複賽成功串聯全隊攻勢，但鍾宇政也點出問題，打擊斷層出在第五、第六棒，「這將是備戰決賽的重點，看看誰的狀況好，能夠跳出來。」
嘉大連續兩年在複賽擊敗文大，兩隊確定不會先在四強賽對戰，鍾宇政已經預約和文大在冠軍戰相見，他說：「我們遇強則強。」
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