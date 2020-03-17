中職／球季賽若關門打 曹竣崵：人來瘋就沒了

中職新球季受到新冠肺炎疫情波及，確定延到4月11日開打，由於疫情難料，未來賽事如果被迫關門比賽，對各隊的衝擊可想而知；中信兄弟隊退役老將、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵認為，中職如果真的不放開球迷進場，對職棒新人的影響特別大。

中職會長吳志揚日前透露，4月11日開季可部分開放座位，也可完全閉門，會看到時狀況決定如何比賽。

曹竣崵表示，老球員看過各種場面，一旦關門比賽，沒人進場或許是一種新鮮感，但對各隊新人來說，期待已久的大舞台完全沒有觀眾，一定會有失落感。

「如果關門比賽，感覺好像在打紅白戰。」曹竣崵說，就算紅白戰，搞不好還有觀眾看球，正式比賽若是關門場面，對球員的技術面沒什麼影響，但心理會受到衝擊。

他表示，對很多球員來說，進場觀眾愈多、打得愈好，也就是「人來瘋」，關起門來自己打，總是欠缺臨場感。