聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／球季賽若關門打 曹竣崵：人來瘋就沒了
中職新球季受到新冠肺炎疫情波及，確定延到4月11日開打，由於疫情難料，未來賽事如果被迫關門比賽，對各隊的衝擊可想而知；中信兄弟隊退役老將、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵認為，中職如果真的不放開球迷進場，對職棒新人的影響特別大。
中職會長吳志揚日前透露，4月11日開季可部分開放座位，也可完全閉門，會看到時狀況決定如何比賽。
曹竣崵表示，老球員看過各種場面，一旦關門比賽，沒人進場或許是一種新鮮感，但對各隊新人來說，期待已久的大舞台完全沒有觀眾，一定會有失落感。
「如果關門比賽，感覺好像在打紅白戰。」曹竣崵說，就算紅白戰，搞不好還有觀眾看球，正式比賽若是關門場面，對球員的技術面沒什麼影響，但心理會受到衝擊。
他表示，對很多球員來說，進場觀眾愈多、打得愈好，也就是「人來瘋」，關起門來自己打，總是欠缺臨場感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言