中職／開幕戰避不掉梅花座 象猿戰最慘關門打

新冠肺炎疫情難料，中職新球季決定4月11日開打，聯盟秘書長馮勝賢今天表示，目前朝著這個目標進行，下周開會後將提出應變計畫，希望獲得地方政府同意。

樂天桃猿隊4月11日將在桃園球場對中信兄弟隊進行開幕戰，隔天再戰富邦悍將隊，兄弟同一天移師台中洲際球場對決統一獅隊；中職想要順利開季，必須獲得桃園市、台中市政府同意才行，主要將是球場座位配置問題，想要滿場已不可能。

受到新冠肺炎疫情的影響，中職進場觀眾必須採用實名制，聯盟向地方政府提出應變計畫，如何實施「梅花座」、限制觀眾人數將是重點；從這個角度看來，開季首周擔任主場球隊的猿隊、兄弟隊，恐怕要有觀眾大減的心理準備。

馮勝賢表示，疫情隨時都有變化，可以「每周一變」形容，很難預料清明節假期會如何，現在最重要的工作就是應變計畫獲得地方政府同意。

中職官辦熱身賽、二軍例行賽都關門比賽，馮勝賢強調，二軍不開放觀眾進場，就是為了確實配合政府防疫。

中職會長吳志揚上周說過，4月11日開季時，會看到時狀況決定如何比賽，可以完全閉門，也可以部分開放座位；至於象、猿開幕戰會不會真的關門比賽，聯盟目前沒有答案。