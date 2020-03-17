中職／卡本特狂飆11K屠獅 首局演出罕見4K

樂天桃猿隊洋投卡本特今天在二軍例行賽首戰登板，對統一獅先發六局只被揮出兩支安打，狂飆11次三振，讓獅隊一路掛零，猿隊終場10：2獲勝。

中職二軍開季首日進行兩場比賽，受到新冠肺炎疫情的影響，全部關門比賽，不開放觀眾進場，中信兄弟6：4擊敗富邦悍將隊。

卡本特一站上投手丘就投出罕見紀錄，一局上三振四名獅隊打者，包括柯育民不死三振，接著邱智呈、黃恩賜、姚雨翔也吞K。

卡本特二局上又三振楊家維、林勝傑，開賽連續三振六人，獅隊第一個把球打進場內的打者是七棒陳重廷，打出三壘滾地球出局。

獅隊先發投手施子謙投三局，被揮出八支安打、失六分，讓猿隊一路領先到終場；獅隊前八局掛零，九局上面對猿隊第四任投手吳丞哲，才靠姚雨翔、楊家維先後轟出陽春砲，逃過被完封的命運，終場仍以八分之差落敗。

猿隊全場揮出16支安打，是獅隊的四倍，陳晨威、張閔勛各有三安、三分打點，獅隊一共吞下14次三振。