快訊

揪團遊西葡引眾怒！里長「不後悔」：不是為了領1萬4

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／卡本特狂飆11K屠獅 首局演出罕見4K

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
卡本特。 資料照(擷圖自桃猿隊粉絲團)
卡本特。 資料照(擷圖自桃猿隊粉絲團)

樂天桃猿隊洋投卡本特今天在二軍例行賽首戰登板，對統一獅先發六局只被揮出兩支安打，狂飆11次三振，讓獅隊一路掛零，猿隊終場10：2獲勝。

中職二軍開季首日進行兩場比賽，受到新冠肺炎疫情的影響，全部關門比賽，不開放觀眾進場，中信兄弟6：4擊敗富邦悍將隊。

卡本特一站上投手丘就投出罕見紀錄，一局上三振四名獅隊打者，包括柯育民不死三振，接著邱智呈、黃恩賜、姚雨翔也吞K。

卡本特二局上又三振楊家維、林勝傑，開賽連續三振六人，獅隊第一個把球打進場內的打者是七棒陳重廷，打出三壘滾地球出局。

獅隊先發投手施子謙投三局，被揮出八支安打、失六分，讓猿隊一路領先到終場；獅隊前八局掛零，九局上面對猿隊第四任投手吳丞哲，才靠姚雨翔、楊家維先後轟出陽春砲，逃過被完封的命運，終場仍以八分之差落敗。

猿隊全場揮出16支安打，是獅隊的四倍，陳晨威、張閔勛各有三安、三分打點，獅隊一共吞下14次三振。

延伸閱讀

中職／新球季延後 洪一中：今年會很亂

中職／熱身賽遇猿就軟腳 兄弟遭砲轟

中職／林泓育砲轟蔡齊哲 猿隊躍居熱身賽龍頭

中職／火力持續升溫 兄弟7轟打到統一失神

相關新聞

中職／開幕戰避不掉梅花座 象猿戰最慘關門打

新冠肺炎疫情難料，中職新球季決定4月11日開打，聯盟秘書長馮勝賢今天表示，目前朝著這個目標進行，下周開會後將提出應變計畫...

日職／台灣冬盟助攻 軟銀創17年育成選秀奇蹟

2月春訓官辦熱身賽開打後，有幾名表現不錯的育成選手陸續被支配下登錄成為正式球員，背號也從3位數縮小成2位數，這些圓夢的球員有樂天的下妻貴寛、歐力士的漆原大晟以及巨人的多明尼加洋砲莫塔(Israel M

日職／巨人羅德二軍練習賽 陽岱鋼敲3分砲

日本職棒讀賣巨人隊與羅德隊二軍練習賽，巨人隊台灣好手陽岱鋼沒有排入先發打序中，6局接替上場守一壘，9局敲出3分砲，今天單...

中職／卡本特狂飆11K屠獅 首局演出罕見4K

樂天桃猿隊洋投卡本特今天在二軍例行賽首戰登板，對統一獅先發六局只被揮出兩支安打，狂飆11次三振，讓獅隊一路掛零，猿隊終場...

中職／許基宏、王詩聰雙響砲 潘志芳致勝兩分砲

中職二軍例行賽今天正式開打，中信兄弟、富邦悍將隊在屏東中信公益園區進行開幕戰，許基宏、王詩聰都轟出雙響砲，潘志芳七局下揮...

中職／悍將包林傑腳傷 開季有難度

富邦悍將隊昨天回到新莊球場練球，全隊在大太陽底下暖身，不少球員的神情都十分輕鬆，資深洋投羅力最近雖很自在，卻擔心在美國紐澤西州的家人，一切全因新冠肺炎疫情。

中職／新球季延後 洪一中：今年會很亂

新冠肺炎疫情擴散，中職新球季確定延到四月十一日開打，各隊形同延長春訓四周，富邦悍將隊總教練洪一中說：「從未碰過這種狀況，今年會很亂。」

中職／Fubon Angels新成員3人 穎兒曾是Uni-girls

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels三名新人今天亮相，穎兒三年前曾是統一獅隊Uni-girls，她說：「就是喜歡在球...

中職／王維中讓獅隊6上6下 吳桀睿滿貫砲屠猿

統一獅隊今天在台南球場對樂天桃猿隊進行熱身賽，前旅美投手王維中再披猿隊球衣登板，中繼兩局連續解決六名打者，獅隊終場11：...

中職／Fubon Angels熱情開訓 16名女孩超吸睛

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天在新莊球場開訓，迎接4月11日開打的新球季，16名成員寫下隊史紀錄，三名新鮮...

中職／新球季雖延4周 包林傑恐趕不上開季

中職新球季受到新冠肺炎疫情影響，延到4月11日開打，比原定開季時間晚了四周，但富邦悍將隊洋投包林傑受到腳傷影響，開季想要...

中職／羅力交待家人別出門 讚揚台灣是全球典範

新冠肺炎疫情在全球蔓延，富邦悍將隊洋投羅力擔心家人在美國的安全，已要老婆、小孩待在家裡，儘量避免前往公共場所，他說：「台...

熱門新聞

NBA／對戈貝爾發怒過 米契爾：已氣消

湖人本季大變身 成功的DNA是什麼？

NBA／憶柯瑞A流確診前 柯爾很擔心是新冠肺炎

NBA／停賽沒事幹 詹皇徵酒友、莫蘭特在家穿球衣

NBA／詹皇笑言到瓦干達避難 創辦小學停課期間續援助

NBA／違反自主居家隔離規定 暴龍長人公開表達歉意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。