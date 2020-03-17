日職／巨人羅德二軍練習賽 陽岱鋼敲3分砲

日本職棒讀賣巨人隊與羅德隊二軍練習賽，巨人隊台灣好手陽岱鋼沒有排入先發打序中，6局接替上場守一壘，9局敲出3分砲，今天單場2打數敲1安，巨人終場以11比3拿勝。

二軍讀賣巨人隊與羅德隊今天練習賽交手，陽岱鋼6局替補上場守一壘，7局首次打擊機會，1人出局一、三壘有人，敲出二壘方向飛球出局，9局打擊機會有表現，敲出3分砲，幫助球隊多添保險分。

巨人隊今天開賽就有攻勢，首局2人出局後，靠著若林晃弘安打、北村拓己二壘打先馳得點，羅德隊前兩局沒有拿下分數，3局1人出局後靠著保送、和田康士朗2分砲、翻轉戰局。

巨人隊4局再起攻勢，1人出局後靠著接連安打、包括1支3分砲添分，單局攻下4分，再度要回領先，巨人5局再靠著失誤接連安打多拿1分，7局靠著保送、接連安打、暴投，再添2分，取得8比2領先。

羅德8局下半靠著保送、接連安打追回1分，陽岱鋼9局3分砲添保險分，羅德9局下半雖一度攻占滿壘，但沒能拿下分數，巨人拿下比賽勝利。