日職／台灣冬盟助攻 軟銀創17年育成選秀奇蹟

2月春訓官辦熱身賽開打後，有幾名表現不錯的育成選手陸續被支配下登錄成為正式球員，背號也從3位數縮小成2位數，這些圓夢的球員有樂天的下妻貴寛、歐力士的漆原大晟以及巨人的多明尼加洋砲莫塔(Israel Mota)。

這幾名被支配下登錄後的球員在熱身賽表現不一，下妻出賽5場，3個打數沒有安打，但有一支高飛犧牲打；去年二軍聯盟救援王的漆原，投球內容則是不錯，出賽5場有1場先發，防禦率2.84，會是歐力士本季牛棚的一大戰力；3人中受到媒體較多關注的就是莫塔，他在記者會上落淚的畫面更是搶佔隔天各大新聞版面，不過隨後表現一落千丈，熱身賽連續22個打席沒有安打，11日被下放二軍，日前還傳出左大腿拉傷，要4月上旬才能歸隊，對球隊還沒有幫助。

熱身賽在上週日正式結束，又有3名育成選手因優異的表現，加入支配下登錄的行列，圓了成為正式球員的夢。

18年開始效力於獨立聯盟新潟天鵝之皇的長谷川凌汰，19年球季投出11勝1敗2.05防禦率的成績，去年被火腿以育成第3順位選進，3月初首次登板，在熱身賽中共出賽5場，投5局只被打出2支安打無失分，而且後面4場都是投最後一局，優異的投球內容，讓火腿在15日將他升為正式球員，24歲，最快球速可以來到150公里以上的他，未來有接下火腿終結者的潛力。

另外2名圓夢的球員同屬一隊，他們就是尾形崇斗以及砂川Richard，2人去年底曾一起來台打冬季聯盟，當時的表現就引起了許多球迷以及球團的注意，春訓時2人被分到一軍組，是一軍組中唯二的育成選手，進入熱身賽後，兩人持續交出穩定的成績。

20歲的砂川Richard出身沖繩，17年從名校沖繩尚學畢業後，被軟銀以育成第3順位選進，去年在三軍打出10轟，被球團會長王貞治認定為未來的大砲候補，他在熱身賽雖然仍以替補出發較多，但每場比賽都有上場機會，共出賽12場，22個打數打出6支安打，其中就有3支2壘打及2轟，長打率近7成，砂川的守備位置以三壘為主，如果能繼續成長，將是軟銀在松田宣浩之後的三壘手最有力候補人選。

同樣為20歲，也是17年選秀會上育成第一順位，與砂川同梯的尾形，表現更為驚人，熱身賽出賽5場，前4場是後援，1場也不只投1局，最長投到3局，用到36球，最後那場先發對廣島，更是投到4局用了61球，被打出1支安打，拿下個人一軍熱身賽首勝，合計5場共投了11局，只被打出4支安打，有7次三振，而且1分未失，防禦率是完美的0，被打擊率也僅有1成11，WHIP則為0.73，鬼神般的成績，加上先發後援兩相宜，讓軟銀在熱身賽一結束就立即將他升為正式球員，他也是未來軟銀終結者的接班人。

支配下登錄後，尾形的背號為39號，砂川則穿上川崎宗則的52號，連同早在18年7月以及去年季前的大竹耕太郎(第4)及周東佑京(第2)，17年選秀會上軟銀的育成前4順位，已全數升為正式球員，4個人也超越10年選秀會上千賀滉大、牧原大成及甲斐拓也的3人，成為軟銀育成最豐收的一年。