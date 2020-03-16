中職／Fubon Angels新成員3人 穎兒曾是Uni-girls

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels三名新人今天亮相，穎兒三年前曾是統一獅隊Uni-girls，她說：「就是喜歡在球場應援、熱情的感覺，才會重新回來。」

穎兒表示，離開獅隊後持續工作，仍在舞蹈圈，目前對主持工作也算熟悉，現在就是兼顧的狀態。

Fubon Angels今年破隊史紀錄16人，Amber、Queena也是新成員，兩人和穎兒一樣，也有深厚的舞蹈基礎；Queena目前是國立體大學生，笑說：「一直想踏入這個圈子，等了一年，還好當初有參加甄選，最喜歡年紀相近的捕手戴培峰，很欣賞他謙遜的態度。」