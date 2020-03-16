中職／Fubon Angels新成員3人 穎兒曾是Uni-girls
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels三名新人今天亮相，穎兒三年前曾是統一獅隊Uni-girls，她說：「就是喜歡在球場應援、熱情的感覺，才會重新回來。」
穎兒表示，離開獅隊後持續工作，仍在舞蹈圈，目前對主持工作也算熟悉，現在就是兼顧的狀態。
Fubon Angels今年破隊史紀錄16人，Amber、Queena也是新成員，兩人和穎兒一樣，也有深厚的舞蹈基礎；Queena目前是國立體大學生，笑說：「一直想踏入這個圈子，等了一年，還好當初有參加甄選，最喜歡年紀相近的捕手戴培峰，很欣賞他謙遜的態度。」
Amber除了跳舞也愛唱饒舌，她說，去年世界12強賽看到國人對棒球的熱情，覺得很感動，決定投入啦啦隊工作，悍將隊剛好符合自己期待，很開心能夠加入。
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