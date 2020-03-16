中職／王維中讓獅隊6上6下 吳桀睿滿貫砲屠猿

統一獅隊今天在台南球場對樂天桃猿隊進行熱身賽，前旅美投手王維中再披猿隊球衣登板，中繼兩局連續解決六名打者，獅隊終場11：7獲勝。

猿隊陣中目前除了王維中，去年離開日職的郭俊麟也隨隊春訓，兩人努力調整投球狀況，繼續等待新合約。

王維中今天六局上登板，當時猿隊5：10落後，他先三振首名打者張偉聖，接著讓林靖凱、吳桀睿揮出內野滾地球出局，七局上K掉蘇智傑後，再讓鄧志偉、潘傑楷打成外野飛球，順利完成兩局任務。

這場獅、猿自辦熱身賽，獅隊老將潘威倫先發四局，被揮出九支安打、失五分，新洋投洛奇首度在熱身賽登板，中繼兩局被揮出一支安打、無失分。

猿隊左投王溢正先發3.1局，被揮出五支安打，包括陳重羽三分砲、鄭鎧文陽春砲，失五分；洪聖欽中繼1.2局，四局下被吳桀睿轟出滿貫砲，也失五分。