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中職／Fubon Angels熱情開訓 16名女孩超吸睛

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
Fubon Angels陣容多達16人，寫下隊史新紀錄。記者藍宗標／攝影
Fubon Angels陣容多達16人，寫下隊史新紀錄。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天在新莊球場開訓，迎接4月11日開打的新球季，16名成員寫下隊史紀錄，三名新鮮人是Amber、Queena和穎兒，過去都有舞蹈基礎。

中職開幕戰延到4月11日開打，寫下史上首次四月開季紀錄，Fubon Angels隊長安妮呼籲球迷一起應援，大家也要做好新冠肺炎防疫工作。

球季賽比原定日期延後四周開打，安妮說：「事情發生了，大家都要面對，現在就是保持平常心、做好準備，球季賽開打後需要支援，一定全力以赴。」

Fubon Angels原來成員姍姍離開，新兵Amber、Queena、穎兒加盟，尤其穎兒還是統一獅隊Uni-girls出身；安妮表示，16名成員包括模特兒、演員，各有各的特色，所有人都是獨一無二，今年舞蹈曲風也有創新的一面，希望能在球迷面前好好展現。

Fubon Angels成員Queena（左起）、安妮、穎兒、Amber。記者藍宗標／攝影
Fubon Angels成員Queena（左起）、安妮、穎兒、Amber。記者藍宗標／攝影

富邦悍將 統一獅 中職

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