中職／Fubon Angels熱情開訓 16名女孩超吸睛

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天在新莊球場開訓，迎接4月11日開打的新球季，16名成員寫下隊史紀錄，三名新鮮人是Amber、Queena和穎兒，過去都有舞蹈基礎。

中職開幕戰延到4月11日開打，寫下史上首次四月開季紀錄，Fubon Angels隊長安妮呼籲球迷一起應援，大家也要做好新冠肺炎防疫工作。

球季賽比原定日期延後四周開打，安妮說：「事情發生了，大家都要面對，現在就是保持平常心、做好準備，球季賽開打後需要支援，一定全力以赴。」