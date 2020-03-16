中職／羅力交待家人別出門 讚揚台灣是全球典範
新冠肺炎疫情在全球蔓延，富邦悍將隊洋投羅力擔心家人在美國的安全，已要老婆、小孩待在家裡，儘量避免前往公共場所，他說：「台灣是全世界最安全的地方，政府不管防疫、管制都做得非常好，堪稱全球典範。」
羅力將邁入個人在中職第八季，目前84勝在史上排名第五，今年將挑戰百勝紀錄，他說：「開季二度延賽，覺得不受太大影響，因為開季時間確定、已有目標，可按照進度調整。」
中職新球季原定本月14日開打，本來只延後兩周，現在確定延至4月11日，不再三度延賽。
羅力認為，春訓意外延長，可有更充裕的時間調整，做好更須做到的事，現在就是把狀況調到最好，迎接新球季開打。
羅力已連續六季單季勝場達二位數，84勝紀錄在歷年所有洋投排名第二，只落後興農牛隊勇壯的108勝。
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