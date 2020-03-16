中職／史上最長延長春訓 洪一中：今年會很亂

富邦悍將隊今天回到新莊球場練球，繼續春訓課程，面對開季兩度延後，總教練洪一中坦言，從未碰過這種狀況，全隊接下來如何調整，還要再看看。

中職新球季受到新冠肺炎疫情影響，從本月14日延到28日，再延到4月11日開打，洪一中說：「今年會很亂。」

悍將已打完九場官辦熱身賽，還有三場要打，洪一中表示，官辦熱身賽結束後，已和中信兄弟隊談好，將進行兩場自辦熱身賽，主、客場各一場，接著再和味全龍隊交手。

他說，這三場自辦熱身賽打完後，等到樂天桃猿隊北上，再和他們協商比賽；二軍球季賽明天開打後，也可讓球員利用機會出賽，透過實戰調整狀況。

洪一中認為，中職各隊從去年秋訓至今，有些球隊練球已經三個月，時間實在太長，今年球季賽很難預料會如何。

洪總強調，棒球和籃球不同，不練球就倒了，儘管球季賽二度延後，現在不練不行。