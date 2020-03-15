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HVL／豐商勇奪7連霸、第10冠 教頭：有點誇張

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
豐原高商完成空前七連霸。記者季相儒／攝影
豐原高商完成空前七連霸。記者季相儒／攝影

去年完成6連霸後，豐原高商教頭葉忠桂坦言，一度憂心連六強都打不進，但豐原高商15日男子組冠軍戰，仍以25：21、25：21、23：25：25：16擊敗暌違29年重返HVL決賽的屏榮高中，完成空前七連霸。

「你說我會七連霸？想起來都覺得有點誇張。」換上球隊準備的七連霸「豐王」冠軍衫，教頭葉忠桂表示，衛冕金盃路不如外界所想順遂。

葉忠桂指出去年學長畢業後，整體球員身高降，當時連霸是想都不敢想，球隊只能加強訓練，自去年暑假起以賽代訓，永信盃、華中盃奪冠，一步步建立信心。

葉忠桂說：「去年教練團其實也擔心，會不會連六強都打不進。但我們從暑假加強球隊穩定度、也感謝台中各單位、校友會支援，讓球隊擁有情蒐、體能訓練師，成為球員奪冠的最佳後盾。」

豐商開賽連下兩局，第3局屏榮藉著李尼希米，連連突破豐商防線，屏榮25：23扳回一城。但第4局豐商重整旗鼓，隊長吳國強適時挺身，穩定軍心，順利以局數3：1拿下勝利。隊長吳國強賽後更在鏡頭前真情流露，釋放一整年的壓力。

拿下最有價值球員MVP的吳國強說：「昨天對華僑打了五局，教練暫停時曾問我們，『要是輸了不會覺得不值得嗎？』奪冠的那一刻，覺得從暑假以來的辛苦，一切都值得了。」

豐商隊長吳國強。記者季相儒／攝影
豐商隊長吳國強。記者季相儒／攝影

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