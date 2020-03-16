中職／擴編選秀大進補？ 味全龍希望恐落空

中職第二次擴編選秀將於今年底登場，根據規則，味全龍可以從其他4隊所提18人保護名單之外各挑1名球員，得支付原球團750萬元權利金，然而，屆時味全真的能從擴編選秀獲得「超級戰力」嗎？恐怕過度樂觀。

2019年底首度登場的第一次擴編選秀，表面上，味全從4隊30人保護名單之外各挑1名球員，實際上，2018、2019年選秀選進的球員，味全同樣不能選，所以，各隊有44至47名「另類保護名單」，味全能能選的人極其有限。

最終，味全挑了中信兄弟工具人曾陶鎔、富邦悍將左投羅華韋、統一獅右投廖文揚、桃猿捕手江忠垣，得支付原球團300萬元權利金，嚴格來講，未來只有曾陶鎔是常駐一軍的即戰力選手，但味全為此得付出1200萬元。

味全龍在第一次擴編選秀中，挑選了中信兄弟野手曾陶鎔、統一獅投手廖文揚、富邦悍將投手羅華韋和Lamigo桃猿捕手江忠垣(由左至右)。 聯合報系資料照片

而且，去年11月28日味全即公告擴編選秀結果，除了統一獅，其他3隊皆遲至11月30日才公布釋出名單，這多少也左右味全挑人走向，其實是有些不公平的。

今年底擴編選秀大同小異，味全龍可從其他4隊18人保護名單之外各挑1名球員，可是，2019、2020年選秀選進的球員，味全同樣不能選，所以每隊「另類保護名單」少則30人，多則38人，等於超過130人、佔全聯盟5成，味全連挑都不能挑。

別忘了，每年球季結束中職4隊還會釋出約20人左右，換句話說，今年底擴編選秀味全大概只有100人可挑，看似很多，實則不然。

以桃猿為例，王溢正、陳禹勳、陳俊秀、林泓育、朱育賢、郭嚴文、陳晨威等主將，味全是完全選不到了，去年加盟的蘇俊璋、張喜凱，味全也不能挑。屆時擴編選秀味全能撿的，恐怕只有老將陽耀勳、詹智堯、林智平，和介於一二軍戰力的林樺慶、洪聖欽、黃偉晟、林國裕、嚴宏鈞、張閔勳、梁家榮、郭永維、黃敬瑋，其實他們並不差，但考量必須付出750萬元的代價，兩相權衡並不划算。

來看中信兄弟，去年加盟的U18世界盃冠軍國手岳政華、林瑞鈞不能選，味全能夠挑到的潛在選手，可能包括周思齊、林智勝、官大元，過去他們戰功彪炳，但2021年3人都將年近40，能再打幾年仍是未知數。

兄弟擁有很多潛力好手，19歲左投王奕凱，21歲火球男吳俊偉，22歲二軍打擊、安打、打點、盜壘王陳文杰，都是味全會鎖定的對象，但兄弟應該都會放進18人保護名單，有長打能力的許基宏若沒在保護名單，味全會選嗎？

再來看統一獅，去年加盟的U23國手林安可、吳承諭和U18國手羅暐捷，味全不能選，能挑的好手其實有限，老將和長期無實績的球員將被放在保護名單之外，包括林煜清、林其緯、傅于剛、陳育軒、郭恆孝、郭峻偉、黃恩賜、蔡奕玄、吳國豪、陳重廷、莊駿凱，也有機會撿到唐肇廷、林祖傑，但要付出750萬元，代價未免過高。

富邦悍將去年選秀網羅10人為4隊最多，陣中有不少好手，如果放在18人保護名單之外，而且年輕有潛力，味全總教練葉君璋應該會選，潛在人選包括24歲強打外野手王詩聰、21歲速球派投手吳世豪，當然，富邦應該會先留住年輕小將，如此一來，保護名單外就有幾名即戰力老將可選，就看味全的抉擇了。

第二次擴編選秀味全該怎麼選？除了要看各隊保護名單之外有無「好貨」，也得看今年季中選秀結果，再評估需要哪個位置的戰力，牽一髮而動全身。

只是，味全第二次擴編選秀仍有超過130人無法選，在保護名單外可能只剩一大批老將，或是一二軍不上不下選手可挑，味全必須付出3000萬元，能否真正拿到好貨，前景不容樂觀。

既然遊戲規則這樣定，味全只能照規矩來，只是中職新增球隊加盟辦法，對於想進來的企業而言實在非常不友善，日前味全領隊吳德威就喊話，「目前球隊已花10億元！」今年將持續投入但沒收入，就可知一支新球隊從無到有是多麼艱辛，難怪沒有企業想進來玩職棒。

味全龍今年球季只能從二軍打起，球隊從整軍至今已經花了10億元，戰力卻還不夠完整，第二次擴編選秀又將花費一大筆錢。 聯合報報系資料照片

中職新球隊加盟辦法要求新企業要蓋春訓基地和宿舍，問題是，現在中職4隊也只有中信兄弟做到，自己做不到卻要別人做到，很不合理；新球隊「非台灣籍不得持有資本總額的49%以上」的規定，但舊球隊轉賣卻不受限，使得Lamigo轉賣給百分之百外資的日本樂天集團，這也百分之百不合理；加上把味全當作「提款機」的擴編選秀，加盟辦法恐讓國內大企業望之卻步，如果不再修改，依然如此不友善，中職第六隊的出現恐遙遙無期。