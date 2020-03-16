日職／巨人熱身墊底大不妙 開幕延後反得救

儘管只是季前熱身賽，不過9連敗以及隊史首度的13連不勝的結果還是會讓巨人隊球迷感到不安。日本職棒官辦熱身賽昨天（15日）結束，巨人隊熱身賽戰績2勝10敗4和（勝率0.167），還撐不到最後一天賽程就提前確定排名12球團墊底，也是勝率唯一不及2成的隊伍，讓去年的中央聯盟王者顏面盡失。

攤開最近10年的日本職棒，熱身賽墊底的隊伍在例行賽全數掉入B級，無一能夠倖免。其中2010-2011年的橫濱DeNA、2014年養樂多、2016年中日與歐力士、2018年阪神甚至是熱身賽、例行賽的「雙重墊底」。去年熱身賽墊底的日本火腿（3勝7敗3和）隊到了例行賽也一直戰情無法好轉，最終以第五名坐收，因此近年來熱身賽戰績的參考價值愈來愈高。

即使巨人隊曾經在2008年（2勝10敗3和）曾經徹底顛覆，演出熱身墊底、季賽優勝的經典之作，不過巨人球迷應該還有切身之痛的2017年，巨人熱身賽墊底的慘狀延續到季賽，吞下隊史最慘的13連敗，最後以第四名坐收。加上最近幾年的例子慘不忍睹，都讓巨人隊教練團以及球迷難以輕鬆看待。

以巨人隊本季的戰力來看，有坂本勇人、丸佳浩、岡本和真坐鎮二到四棒，攻擊威力不會有太大問題。但對巨人來說最大的隱憂是被評為最大弱點的先發投手戰力，從熱身賽的狀況看來真的不大妙。

巨人熱身賽的最大失算是新洋投桑契斯（Ángel Sánchez），熱身賽3度登板防禦率高達10.57，被打擊率高達0.361。原本原辰德監督對他寄予厚望，能頂替山口俊轉戰大聯盟之後在巨人隊先發的戰力，但熱身賽表現卻令人失望，進入例行賽之後必須加緊調整。桑契斯去年在韓國職棒投出17勝，本季年薪高達3億4,000萬日圓，巨人隊寄予厚望。熱身賽幾場比賽中他的球速雖然可以達到154公里左右，但呈現球路偏高、球威不足的缺陷，一般評價是要由他填補山口俊留下的這15勝缺口，相當吃力。原辰德也不否認：「首先先發投手們必須努力！山口投手15勝這個數字相當巨大。」

巨人在熱身賽狀況連連，監督原辰德(中)傷透腦筋，球季開幕因疫情嚴重而意外延後，反而是幫他爭取到了寶貴的調整時間。 歐新社

但問題是其他被期待進入先發輪值的幾名投手，19歲的戶鄉翔征熱身賽先發2場防禦率9.35，2015年選秀第一指名的櫻井俊貴出賽3場防禦率9.28。去年8勝的外籍左投梅西迪斯（C.C.Mercedes）因為左手肘狀況春訓自行調整，2017年曾投出6勝的畠世周右肩拉傷到二軍調整，二年級生左投高橋優貴也因為左手肘不適轉到復健組。唯一較大的亮點是2017年選秀第一指名的鍬原拓也在14日對樂天先發5.2局失2分、投出9次奪三振，為他爭取不少機會。現階段比較穩定的只有王牌投手菅野智之以及尋求復活的左投田口麗斗，然而這樣的戰力要去應付一週6場比賽充滿了不安。

優勝球隊通常都有先發三本柱作支撐，過去幾個球季巨人隊即使沒有三本柱，但也都至少有基本的兩大先發坐鎮。以去年奪冠時期來說有菅野智之+山口俊，即使在奪冠失利那幾年都還有表現活躍的田口麗斗以及強力洋投麥可拉斯（Miles Mikolas），相較之下，今年的先發戰力顯得薄弱，必須要靠陣中幾名年輕投手一肩扛下。

如果依照原定賽程20日球季開幕，只剩不到一週的時間，肯定會讓巨人隊教練團為了先發人選傷透腦筋，不過受到新冠狀病毒的影響球季順延，也給了巨人隊喘息的空間。原本開幕無望的梅西迪斯（C.C.Mercedes）以及高橋優貴兩名左投也有機會可以趕得及重回一軍戰線。儘管賽程大幅延後對各隊調整所造成的影響都處在相同條件上，不過熱身賽狀況不好的球隊肯定希望可以得到更多重新調整的時間。就看巨人隊能否把握這多出來的時間重整好戰力，打破過去10年「熱身賽墊底＝例行賽B級」的完全不利魔咒。