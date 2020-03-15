大專聯賽／回台再拚一次 詹曜銘球速激增飆到149公里

經過3年離鄉背井的日本高校生活，20歲投手詹曜銘畢業後回到家鄉，加入開南大學棒球隊，在熟悉的環境下操練，也讓他在技術和心理層面都有所提升，今年在大專棒球聯賽複賽登板，球速一舉飆到149公里。

詹曜銘高中赴日就讀八戶學院光星高等學校，但自認沒有太大的發展性，畢業後決定回台，原本也一度想放棄棒球路，在家人和開南大學教練團的鼓勵之下，回投手丘「再拚一次」，服完4個月的兵役後，進入開南大學就讀。

然而因當兵時受傷，加上長時間沒練球，詹曜銘加入開南初期狀況落差不小，開南總教練郭李建夫也協助他調整投球動作，從原本的正投改為接近四分之三的投法，漸漸投出心得，190公分的高大身材也讓他更具優勢。

郭李建夫指出，詹曜銘因調整動作，剛開始還沒有很穩定，先讓他投短局數，慢慢去記住自己的動作。今年表現提升後，目前在大專聯賽複賽兩戰都擔任關門角色，累積比賽經驗，12日對高苑科大，最快球速飆到149公里，今天對上南華大學也投到147公里。

詹曜銘透露，自己在國中畢業時，最快球速就能投到138公里，但到了日本後，因為投球量很多，造成肩膀受傷，球速只剩135公里。

如今球速大幅成長，除了靠訓練加強，他透露，回到家鄉後的心境轉換也是一大關鍵，「在日本的時候有點被排擠，自己心理就會有點害怕，但現在這裡大家都是台灣人，都會互相鼓勵，感覺很好，心理層面提升不少。」

靠著回台後的好表現引發關注，詹曜銘表示，自己現階段最大的目標，是希望球隊能在大專聯賽奪冠，至於自己則是慢慢調整，一步一步來。對於球速再突破，他也說：「速度還不急，能更快是最好。」