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中職／龍隊少年仔震撼教育 二軍例行賽再磨練
味全龍隊在官辦熱身賽一勝難求，選秀狀元劉基鴻今天九局上開轟，從中信兄弟隊「終結者」李振昌的手中揮出左外野兩分砲，龍隊終場仍以7：10落敗，接下來將迎接17日開打的中職二軍例行賽。
各隊在官辦熱身賽從八場增至12場，龍隊已打完11場，除了3月1日對富邦悍將隊之戰3：3平手，其餘十場全敗，23日對戰樂天桃猿隊將是爭取唯一一勝的機會。
儘管熱身賽勝敗不重要，這對剛展開職棒生涯的龍隊年輕球員來說，仍是一場又一場震撼教育，如何從今年二軍比賽好好學習、磨練，把身心狀態提升至一定程度，準備應付明年一軍賽事，才是最重要的課題。
龍隊在11場官辦熱身賽攻下49分、單場最多八分，卻被對手攻下112分，有五場達二位數，尤其最近三戰陷入最大低潮，一共被打下44分。
龍隊明、後天休兵，隊史首場二軍例行賽18日展開，將在屏東中信公益園區對決兄弟，單周進行三場比賽後，23日進行官辦熱身賽，24日再回二軍比賽，隊上「少年仔」整季漫長考驗正要開始。
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