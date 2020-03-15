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大專聯賽／潘柏宏88球完封勝 高苑淘汰美和
高苑科大今天在大專棒球聯賽複賽對上美和科大，兩名大一生齊力建功，潘柏宏以88球完封對手，打線則靠胡袁振洋單場3安掃回所有分數，助球隊以4：0拿下勝利，也讓美和提前出局。
潘柏宏今天前兩局都被美和首名打者敲出安打，但全場也只挨這2安，之後一路投完9局，僅再讓1名打者因觸身球踏上壘包。
潘柏宏用不到百球完封對手，全場僅讓3名打者上壘，投出5次三振，完全壓制美和打線，收下大學生涯第2場完封勝。
儘管開賽狀況稍有不穩，潘柏宏及時調整，「後面想著搶第一顆好球，把每局都抓下來，後面狀態調整回來，就有信心把比賽投完。」
高苑總教練陳威成稱讚，潘柏宏雖是一年級，但有強大的心理素質，控球和變化球都有發揮，一人獨撐全場，讓球隊之後2場比賽的投手調度更有空間。
至於高苑打線全場揮出8支安打，第5棒胡袁振洋單場3安，其中在第4、5局各揮出一支二壘打，包辦全隊所有打點。
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