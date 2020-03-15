中職／岳東華春訓好手感 兄弟「工具人」互相交流

中信兄弟隊今天在官辦熱身賽對上味全龍隊，岳東華5打數敲出4支安打，打擊率升上4成，儘管被定位為工具人角色，岳東華不讓守備影響打擊表現，「多一個位子就多一個機會，盡力去把它做好。」

岳東華今天以先發二壘手身分上陣，單場揮4安，獨攬全隊近一半的安打數，他坦言，自春訓起打擊狀況都不錯，「上去比賽不會多想什麼，專注在跟投手對決。」

自加入中職起，岳東華就擔任工具人角色，二、三壘、游擊及外野都能守，前年在一軍主要以擔任二壘手為主，去年以外野手出賽機會最多，今年官辦熱身賽也是4個位置都有出賽紀錄。

早已習慣工具人的身分，岳東華表示，打擊不會因此受影響，只是比賽中在內、外野的轉換，尤其從外野被調進內野，也相較需要即時反應，「守外野的時候，打出去的球距離比較遠，比較有時間判斷，但進到內野是第一防線，球打出來就要馬上反應。」

中信兄弟總教練丘昌榮指出，岳東華就是球隊的活棋，「哪個位置的選手狀況差，就會去做布局。」而今年除了他之外，內野能靈活調度的選手還包括王威晨、潘志芳及張志強，江坤宇因春訓拉傷，近期才開始在二軍出賽。

隊上「工具人」平時也會互相交流，岳東華說：「哪裡有問題就會互相討論，主要是心情轉換，有時候也會跟他們講一下。」