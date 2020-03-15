中職／兄弟9戰驚人23轟 龍隊11連不勝

中職官辦熱身賽今天移師台中洲際球場進行，中信兄弟隊全壘打火力依然凶猛，林智勝、張志豪一局下先後轟出兩分砲，陳子豪五局下追加三分砲，終場以10：7擊敗味全龍隊。

官辦熱身賽2月28日開打後，龍隊一勝難求，目前出賽11場只有1和10敗；兄弟升至7勝2敗，目前九場比賽出現23支全壘打，林智勝、張志豪、陳子豪各有兩轟。

兄弟首局靠林智勝、張志豪全壘打，取得四分領先；龍隊朱祥麟四局上從兄弟洋投羅傑斯的手中轟出三分砲（官辦熱身賽首轟），五局上再靠劉基鴻二壘打、兄弟失誤追回一分，雙方4：4平手。

五局下兄弟攻勢再起，王勝偉觸身球、王威晨保送，保送，岳東華揮出二壘打攻下超前分，陳子豪補上右外野三分砲，接著林智勝、詹子賢獲保送、張志豪安打形成滿壘，陳子鴻再獲保送，攻下這半局第五分。

兄弟六局下再靠岳東華、詹子賢安打攻下全隊第十分，打完前八局10：4領先，龍隊九局上雖靠洪瑋漢安打、劉基鴻兩分砲（官辦熱身賽首轟）追回三分，終場仍以三分之差落敗。

龍隊動用六名投手應戰，蔡明憲先發四局，被揮出四支安打（兩轟）、失四分；第二任游宗儒更慘，五局下登板，面對六名打者被揮出兩支安打（一轟）、四次四死球，投24球只有八顆好球，失五分吞敗。

兄弟七名投手登板，羅傑斯先發3.1局，被揮出四支安打、失三分，內容也不理想。