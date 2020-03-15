中職／岳東華4安+打線3轟 兄弟10：7勝龍隊
中職官辦熱身賽今天移師台中洲際棒球場進行，中信兄弟及味全龍隊在無觀眾的場面下交手，兄弟單場揮出10支安打，包括3支全壘打，終場以10：7擊敗味全龍隊，拿下第7勝暫居第1；龍隊雖單場也有2轟，但再吞11連不勝。
中職多增加的10場官辦熱身賽因疫情影響，不開放球迷進場。兄弟今天對上龍隊先發投手蔡明憲，首局就開砲，林智勝、張志豪各轟一支兩分全壘打，取得4：0領先。
兄弟先發洋投羅傑斯前3局無失分，投到4局上挨朱祥麟一發3分全壘打，5局上謝榮豪登板，龍隊「狀元」劉基鴻敲出二壘打，之後因兄弟發生守備失誤，跑回追平分，兩隊戰成4：4平手。
兄弟接著在5局下攻勢再起，王勝偉挨游宗儒的觸身球上壘，還藉由2次暴投跑上三壘，岳東華二壘打送回超前分，陳子豪再揮出右外野方向的3分全壘打，一棒拉開比數，兄弟單局打了11人次進帳5分。
6局下岳東華率先上場再敲安打，靠暴投攻占得點圈，詹子賢在2出局後揮出二壘打，助兄弟攻進全場第10分。但終結者李振昌9局上登板，被劉基鴻轟出2分砲，單局失3分，最終仍守住勝利。
兄弟今天單場揮出10支安打，林智勝、張志豪、陳子豪都有全壘打表現，團隊在官辦熱身賽出賽9場，合計轟出23發全壘打，與統一獅隊並列最多。岳東華此戰則繳出5打數4安打的猛打賞表現。
投手方面，洋投羅傑斯主投3.1局，被揮出4支安打包括1轟，有4次三振，失3分，蔡齊哲接手0.2局有效止血，謝榮豪中繼失1分，官大元、吳俊偉、鄭凱文各投1局無失分，李振昌後援1局失3分。
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